Мэр Сибая прокомментировал слухи о продаже путевок в Крым

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-21T17:21:47+03:00

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Сегодня, 21 января, во время встречи с жителями Сибая мэр города Рустем Афзалов прокомментировал слухи вокруг продажи путевок для местных детей в Крым. Накануне в социальных сетях появились слухи о том, что некие мошенники продают места в очереди для детей, которые поедут в ближайшее время в санатории дружественной республики Крым.

- Ситуация, которая произошла накануне, не красит всех нас. Люди, которые такое распространяют, иначе как подонками я их назвать не могу. Они спекулируют на самом главном – здоровье наших детей. Списки детей, которых отправят в Крым пока не опубликованы, мы еще никого не обзванивали, - заявил Рустем Афзалов.

Мэр города также заявил, что в санатории Крыма поедут дети, которые живут вблизи карьера на расстоянии 500 метров, а это 67 улиц города.