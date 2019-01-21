«А скотине нам тоже повязки надеть?»: местные жители «разнесли» власти Сибая за работу по тушению карьера

СЕГОДНЯ 17:05 2019-01-21T17:20:35+03:00

На встрече с руководством города сибайцы едва не растерзали чиновников

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Сегодня, 21 января, в Сибае состоялась встреча местных жителей с представителями местных и республиканских властей. В актовом зале школы №14 собрались сотни людей. Васе они требовали от мэра города Рустема Афзалова и замруководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова ответов. Так, например, одна из местных жителей задала вопрос, что ей делать со скотиной.

- Нам рекомендуют маски надевать. А скотине мне что, тоже повязки надеть, чтобы этим не дышали? – возмутилась женщина.

Представитель ветеринарной службы предложил сибайцам раз в неделю проверять продукцию от домашних животных – молоко и яйца. Это предложение вызвало смех и возмущение со стороны сибайцев.