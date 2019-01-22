45-летний житель Башкирии вернулся на место ДТП после аварии и открыл огонь

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-22T10:10:58+03:00

К счастью, от его рук никто не пострадал

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Ночью в Благовещенске задержали мужчину, который начал стрелять из ружья на месте ДТП.

Как сообщает «ГТРК – Башкортостан», на улице Радужной столкнулись две машины. 45-летний мужчина покинул место ДТП, а затем вернулся туда уже с ружьем. В какой-то момент он открыл огонь в сторону водителя эвакуатора, а затем стал направлять оружие на полицейских. К счастью, стражи порядка спаслись и обезвредили злоумышленника. Оказалось, что он был пьян.

В пресс-службе МВД сообщили, что он был задержан в административном порядке. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.