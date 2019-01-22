2019-01-22T10:10:58+03:00
Происшествия

45-летний житель Башкирии вернулся на место ДТП после аварии и открыл огонь

К счастью, от его рук никто не пострадал
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Ночью в Благовещенске задержали мужчину, который начал стрелять из ружья на месте ДТП.

Как сообщает «ГТРК – Башкортостан», на улице Радужной столкнулись две машины. 45-летний мужчина покинул место ДТП, а затем вернулся туда уже с ружьем. В какой-то момент он открыл огонь в сторону водителя эвакуатора, а затем стал направлять оружие на полицейских. К счастью, стражи порядка спаслись и обезвредили злоумышленника. Оказалось, что он был пьян.

В пресс-службе МВД сообщили, что он был задержан в административном порядке. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«У вас неразбериха в голове»: Хабиров обрушился на чиновника за доклад о программе ремонта подъездов
Жительница Уфы отдала «брачному аферисту» 1,7 млн рублей
Радий Хабиров рассказал о том, простил ли он Муртазу Рахимова
В ресторане быстрого питания Уфы прокомментировали инцидент с мышью
В Уфе спасатели помогли 56-летней женщине, замерзавшей на путях
В Башкирии столкнулись «Киа» и «Лада Калина»: пострадали мама и четырехлетний сын
Радий Хабиров объяснил, почему он кричит на чиновников
В ресторане быстрого питания в Уфе поймали мышь
Фасады магазинов "Красное и белое" в Уфе заменят
Глава ГИБДД Башкирии прокомментировал фото с «краденым» бревном
Стало известно, сколько уфимцы будут платить за вывоз мусора
Уфимским чиновникам предложили пройтись пешком
Уфа встала в многокилометровых пробках
В Уфе появится новый спортивный центр
В Башкирии осудят директора предприятия, который не выплатил зарплату 63 сотрудникам