2019-01-21T20:04:37+03:00
Происшествия

44-летний житель Башкирии убил своего брата

Между ними постоянно возникали конфликты
Эльвина АПАРИНА
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В одной из деревень Ишимбайского района задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего брата.

Как сообщили в следкоме, 19 января местный житель в связи с постоянными конфликтами, которые возникали между ним и двоюродным братом, решил убить своего обидчика.

Подозреваемый дождался, пока родственник уснет, а затем нанес ему несколько ударов молотком по голове.

Тело брата он закопал в снегу на участке дома, в котором они вместе проживали, а молоток выбросил в яму. Свой поступок он долго скрывать не смог. Другие родственники стали спрашивать, куда делся брат, тогда тот во всем сознался, но куда спрятал тело, не говорил.

Убитого нашли сотрудники полиции. В настоящее время подозреваемый задержан.

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