44-летний житель Башкирии убил своего брата
В одной из деревень Ишимбайского района задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего брата.
Как сообщили в следкоме, 19 января местный житель в связи с постоянными конфликтами, которые возникали между ним и двоюродным братом, решил убить своего обидчика.
Подозреваемый дождался, пока родственник уснет, а затем нанес ему несколько ударов молотком по голове.
Тело брата он закопал в снегу на участке дома, в котором они вместе проживали, а молоток выбросил в яму. Свой поступок он долго скрывать не смог. Другие родственники стали спрашивать, куда делся брат, тогда тот во всем сознался, но куда спрятал тело, не говорил.
Убитого нашли сотрудники полиции. В настоящее время подозреваемый задержан.