2019-01-22T05:52:29+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят директора предприятия, который не выплатил зарплату 63 сотрудникам

Сумма задолженности составила 2,3 миллиона рублей
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
..
Изменить размер текста:

В Ишимбае осудят 48-летнего директора нефтегазовой компании. Владелец фирмы не выплачивал своим сотрудникам зарплату продолжительное время.

С февраля по октябрь 2014 года, мужчина, зная о том, что имеет задолженность перед своими сотрудниками, не принял мер к ее погашению. Таким образом 63 человека остались без заслуженных денег. Сумма задолженности составила 2,3 миллиона рублей.

Отметим, что на расчетный счет и в кассу предприятия за указанный период поступило около 11 млн рублей, из которых только 500 тыс. рублей были направлены на выплату зарплаты. Остальные были потрачены на другие нужды.

- В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Вскоре он предстанет перед судом, - сообщили в следкоме Башкирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров объяснил, почему он кричит на чиновников
В ресторане быстрого питания в Уфе поймали мышь
Фасады магазинов "Красное и белое" в Уфе заменят
Глава ГИБДД Башкирии прокомментировал фото с «краденым» бревном
Стало известно, сколько уфимцы будут платить за вывоз мусора
Уфимским чиновникам предложили пройтись пешком
Уфа встала в многокилометровых пробках
В Уфе появится новый спортивный центр
44-летний житель Башкирии убил своего брата
В трех авариях в Уфе пострадали трое детей
В Сибае школьникам из-за смога начали выдавать молоко
В уфимской колонии строгого режима отметили праздник Крещения
В Башкирии приняли решение затопить карьер в Сибае
У обвиняемого в изнасиловании уфимского экс-полицейского диагностировали опухоль мозга
Мэр Сибая прокомментировал слухи о продаже путевок в Крым
«А скотине нам тоже повязки надеть?»: местные жители «разнесли» власти Сибая за работу по тушению карьера
В Сибае уровень диоксида серы поднялся в 37,6 раз
В Уфе 18 детей заболели лишаем
В уфимской мэрии опровергли информацию об обучении детей в школе, в которой проходит ремонт
В Уфе осудили двоих мужчин за убийство троих людей
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги работы в 2018 году
В Уфе осудили бывшую заведующую аптекой за взятку полицейскому в 1 млн рублей
«Врачи говорили, что все хорошо»: в Башкирии молодая мама пытается спасти свою трехлетнюю дочку
Экс-дознавательница из Уфы не сможет стать адвокатом
Мошенники продают жителям Сибая путевки в Крым за тысячу рублей
В Башкирии без вести пропал 72-летний Валерий Романов
Из-за прорыва трубы в центре Уфы 13 домов остались без холодной воды