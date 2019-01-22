В Башкирии осудят директора предприятия, который не выплатил зарплату 63 сотрудникам

СЕГОДНЯ 05:52 2019-01-22T05:52:29+03:00

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В Ишимбае осудят 48-летнего директора нефтегазовой компании. Владелец фирмы не выплачивал своим сотрудникам зарплату продолжительное время.

С февраля по октябрь 2014 года, мужчина, зная о том, что имеет задолженность перед своими сотрудниками, не принял мер к ее погашению. Таким образом 63 человека остались без заслуженных денег. Сумма задолженности составила 2,3 миллиона рублей.

Отметим, что на расчетный счет и в кассу предприятия за указанный период поступило около 11 млн рублей, из которых только 500 тыс. рублей были направлены на выплату зарплаты. Остальные были потрачены на другие нужды.

- В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. Вскоре он предстанет перед судом, - сообщили в следкоме Башкирии.