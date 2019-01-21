2019-01-21T15:50:19+03:00
Общество

В Сибае уровень диоксида серы поднялся в 37,6 раз

Силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности
Эльвина АПАРИНА
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21 января передвижные лаборатории в Сибае снова взяли пробы, чтобы проверить воздух. Так, по последним данным, уровень диоксида серы поднялся в 37,6 раз на улице Нуриманова, в 23,2 раза на улице Сарбаева.

Как сообщили в МЧС, кратковременный рост связан с безветренной погодой, которая установилась в городе. В карьере продолжаются работы по ликвидации окислительных процессов руды, здесь трудятся 52 человека и 20 единиц техники.

Силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности. Администрация Сибая раздает медицинские маски и активированный уголь в аптеке «Башфармация» на улице Ленина, 44.

Напомним, что Сибай накрыл промышленный смог в середине ноября. В законсервированном карьере стала тлеть руда. Безветренная погода усугубила ситуацию, и город окутал смог.

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