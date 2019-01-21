В уфимской мэрии опровергли информацию об обучении детей в школе, в которой проходит ремонт

СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-21T14:29:27+03:00

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На днях в социальных сетях появилась информация, что в уфимской гимназии №111 дети вынуждены учиться в заведении, где ведется ремонт. В сети также гуляли устрашающие фотографии – неотремонтированные коридоры, лестницы, туалеты, потолок, который в любой момент может обрушиться. Родители учеников были возмущены и грозились пожаловаться в РОНО.

В мэрии Уфы данную информацию опровергли и даже удивились – откуда в сети появились такие фотографии, ведь ремонт в школе давно окончен.

- На ремонт учебного заведения потратили почти 16,5 миллионов рублей. Школа была закрыта на ремонт, ее открыли только по его окончанию. В таких условиях дети не учились, сейчас они сами удивляются, откуда пошли такие слухи, и как старые фотографии попали в сеть, - прокомментировала «Комсомолке» начальник управления по гуманитарным вопросам и образованию Калининского района Лариса Бочкарева.