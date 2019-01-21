В Уфе 18 детей заболели лишаем
В Роспотребнадзоре сообщили, что случаи не имеют группового характера
.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Уфе и Уфимском районе 18 детей заболели лишаем, сообщает «РБК – Уфа» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Известно, что отдельные классы школ и групп в детских садах были изолированы в связи со вспышкой заболевания. В ведомстве отметили, что все случаи имеют единичный, а не групповой характер.
В учреждениях, в которых заболели дети, уже провели дезинфекцию. Школьники, которые общались с зараженными, временно будут получать знания на дому. Кабинетную систему обучения отменили на 30 дней.