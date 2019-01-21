В Уфе осудили двоих мужчин за убийство троих людей

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-21T13:49:21+03:00

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В столице Башкирии вынесли приговор в отношении двух мужчин, 39-ти и 45-ти лет. Они признаны виновными в убийстве троих человек.

Как сообщили в следкоме, в марте 2015 года двое подсудимых ночью познакомились с компанией из двух женщин и одного мужчины. Сначала они вместе употребляли алкоголь в автомобиле у злоумышленников, а затем последние подвезли новых знакомых до дома. Вернувшись домой, мужчины заметили, что спиртное, которое они купили, пропало, и решили вернуться к тем, чтобы вернуть украденное.

Между ними завязалась ссора, которая переросла в драку, тогда 45-летний подсудимый схватил нож и зарезал оппонента. Злоумышленники, испугавшись, что женщины могут сообщить о преступлении, расправились и с ними.

- Долгое время уголовное дело оставалось нераскрытым. Следователи изъяли вещи, на которых могли остаться следы злоумышленников, и в результате экспертных исследований удалось получить ДНК профиль одного из убийц, оставленный на окурке сигареты. Он спустя 2 года и привел к убийцам, - прокомментировали в следкоме.

Мужчины отправятся в колонию строгого режима на 19 и 18 с половиной лет.