2019-01-21T13:14:18+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

На автодорогах ухудшится видимость
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На республику снова надвигается непогода, и в связи с этим объявили штормовое предупреждение. Так, с 20 часов 21 января до 20 часов 22-го января ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах будет метель, снежные заносы и снежный накат. Порывы ветра достигнут 17 м/с, сообщает МЧС по Башкирии.

На автодорогах ухудшится видимость в снеге до 500 метров и менее. Водителей просят не выезжать на трассы без острой необходимости. Не следует совершать резких маневров, нужно соблюдать безопасную скорость и интервал между машинами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24