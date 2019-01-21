В Уфе осудили бывшую заведующую аптекой за взятку полицейскому в 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-01-21T11:46:04+03:00

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В Уфе вынесли приговор бывшей заведующей аптекой Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Женщина обвиняется в даче взятки полицейскому.

Как сообщили в прокуратуре, в сентябре прошлого года оперуполномоченный проводил доследственную проверку по информации, что из аптеки похитили медикаменты. Экс-заведующая, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, решила дать взятку. Ее подруга вместе с ней пришла в полицию и предложила полицейскому миллион рублей. О незаконных действиях страж порядка сообщил руководству. Обе женщины были задержаны при выходе из отдела.

- Суд приговорил её к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, - сообщили в надзорном ведомстве.