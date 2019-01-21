2019-01-21T11:46:04+03:00
Происшествия

В Уфе осудили бывшую заведующую аптекой за взятку полицейскому в 1 млн рублей

Женщина хотела избежать наказания за хищение медикаментов
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Уфе вынесли приговор бывшей заведующей аптекой Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Женщина обвиняется в даче взятки полицейскому.

Как сообщили в прокуратуре, в сентябре прошлого года оперуполномоченный проводил доследственную проверку по информации, что из аптеки похитили медикаменты. Экс-заведующая, чтобы избежать возбуждения уголовного дела, решила дать взятку. Ее подруга вместе с ней пришла в полицию и предложила полицейскому миллион рублей. О незаконных действиях страж порядка сообщил руководству. Обе женщины были задержаны при выходе из отдела.

- Суд приговорил её к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, - сообщили в надзорном ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги работы в 2018 году
«Врачи говорили, что все хорошо»: в Башкирии молодая мама пытается спасти свою трехлетнюю дочку
Экс-дознавательница из Уфы не сможет стать адвокатом
Мошенники продают жителям Сибая путевки в Крым за тысячу рублей
В Башкирии без вести пропал 72-летний Валерий Романов
Из-за прорыва трубы в центре Уфы 13 домов остались без холодной воды
В Башкирии на пожаре пострадал 46-летний мужчина
При столкновении двух машин в Башкирии пострадали четыре человека
В Башкирии завершились поиски мужчины, пропавшего по пути в стоматологию
В Башкирии внедорожник протаранил встречную «шестерку»
В Сибае составляют список домов, которые будут обходить врачи
Житель Башкирии хотел угнать «Газель», но не смог ее завести
На прилавках в Башкирии появились куриные яйца XL и M
В Уфе лжегазовики украли у 90-летней бабушки все сбережения
В Башкирии пропал без вести 72-летний мужчина
На Крещение 10 тысяч уфимцев окунулись в купели
Хоккеисты «Салавата» помогли команде Чернышева выйти в финал «Матча звезд»
На Бакалинской улице в Уфе сбили 65-летнего мужчину
Тройное ДТП в Башкирии: легковое авто разорвало пополам
Голубую воду из Стерлитамака направили на исследования
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 21 января
Жительница Учалов в приступе ревности всадила своему другу нож в живот
В Сибае концентрация диоксида серы в воздухе кратковременно превысила норму
Жителей Башкирии возмутило состояние городской поликлиники
В Башкирии иномарка протаранила ограждение и влетела в остановку
В Уфе сожгли BMW бизнесмена