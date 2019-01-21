2019-01-21T11:04:21+03:00
Общество

«Врачи говорили, что все хорошо»: в Башкирии молодая мама пытается спасти свою трехлетнюю дочку

Сделать первый шаг девочке поможет дорогостоящий курс реабилитации
Яна Базекина
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В свои три года малышка до сих пор не ходит и плохо разговариваетВ свои три года малышка до сих пор не ходит и плохо разговаривает
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Диана Букреева – первый и очень долгожданный ребенок в своей семье. Девочка родилась недоношенной: на 37 неделе беременности мама девочки почувствовала себя плохо, и пришлось делать срочное кесарево сечение. Несколько дней малышка пролежала в реанимации на искусственном дыхании, но все же пошла на поправку, и через девять дней ее выписали домой.

- До семи месяцев дочка развивалась, как положено, - вспоминает мама Динары. – А потом мы заметили, что она не сидит, не пытается ползать или встать на ножки. Мы обошли кучу врачей, и они говорили, что все хорошо - просто не пришло время. Но когда Динара так и не села, и не поползла в 11 месяцев, уже и они забили тревогу.

Обследование показало, что длительная гипоксия оказала негативное воздействие на мозг ребенка: последствия органического поражения головного мозга, атонико-астатический синдром, грубая задержка психоречевого развития. С тех пор жизнь Динары и ее родителей превратилась в сплошные походы по врачам-реабилитологам. Сеансы иглоукалывания, массажи дали хороший результат, и, хотя в свои три года девочка до сих пор не может самостоятельно ходить, мама Динары не сдается.

- Врачи дают хороший прогноз, да и я сама это вижу. Динарочка сильная и она обязательно побежит своими ножками, начнет разговаривать. Нужно только ее подтолкнуть к этому, - убеждена мама девочки.

Сейчас девочке требуется курс реабилитации «Первый шаг» в клинике в Казани, который поможет укрепить мышцы ног. Сумма оказалась совершенно неподъемной для семьи Букреевых, но страх, что дочь всю жизнь проведет в инвалидном кресле оказался сильнее, и они обратились за помощью ко всем неравнодушным жителям Башкирии.

Если вы хотите помочь трехлетней Динаре скорее сделать свой первый шаг, можете обратиться по номеру 8-937-492-42-43 (номер привязан к банковской карте). Реквизиты карты Сбербанка: 2202 2006 3158 4347 (получатель Букреева Динара Борисовна, мама Ильнары.

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