Мошенники продают жителям Сибая путевки в Крым за тысячу рублей
21 января в Сибае прошло очередное оперативное совещание. Представители администрации, больницы, комитета по ЧС и ГОКа обсудили экологическую ситуацию, а также прокомментировали продажу путевок в Крым в социальных сетях.
Оказалось, что в Интернете появились аферисты, которые якобы за тысячу рублей продают путевки на полуостров.
- Я заявляю, что они абсолютно бесплатные. Мы этим никогда не занимались и не будем. К сожалению, такие люди будут всегда, - прокомментировала замминистра здравоохранения республики Динара Еникеева.
Напомним, что Сергей Аксенов пригласил отдохнуть в санатории Крымского полуострова детей Сибая, чтобы те подлечились и подышали чистым воздухом. В ближайшее будут готовы списки детей и людей пожилого возраста, которые отправятся в лечебницы.