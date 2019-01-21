Мошенники продают жителям Сибая путевки в Крым за тысячу рублей

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-21T10:37:26+03:00

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21 января в Сибае прошло очередное оперативное совещание. Представители администрации, больницы, комитета по ЧС и ГОКа обсудили экологическую ситуацию, а также прокомментировали продажу путевок в Крым в социальных сетях.

Оказалось, что в Интернете появились аферисты, которые якобы за тысячу рублей продают путевки на полуостров.

- Я заявляю, что они абсолютно бесплатные. Мы этим никогда не занимались и не будем. К сожалению, такие люди будут всегда, - прокомментировала замминистра здравоохранения республики Динара Еникеева.

Напомним, что Сергей Аксенов пригласил отдохнуть в санатории Крымского полуострова детей Сибая, чтобы те подлечились и подышали чистым воздухом. В ближайшее будут готовы списки детей и людей пожилого возраста, которые отправятся в лечебницы.