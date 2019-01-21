2019-01-21T09:25:24+03:00
Общество

В Башкирии без вести пропал 72-летний Валерий Романов

Мужчина нуждается в медицинской помощи
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Волонтеры и полиция разыскивают 72-летнего Валерия Романова, который пропал в Белебее 14 января. Мужчина ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Родственники надеются увидеть его живым. Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые;

Был одет в куртку цвета хаки, темные брюки, черные ботинки, черную шапку.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 (800) 700-54-52.

Если вы желаете помочь волонтерам в поисках, то свяжитесь с инфоргом по телефону 8(927)3241340 Стелла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за прорыва трубы в центре Уфы 13 домов остались без холодной воды
В Башкирии на пожаре пострадал 46-летний мужчина
При столкновении двух машин в Башкирии пострадали четыре человека
В Башкирии завершились поиски мужчины, пропавшего по пути в стоматологию
В Башкирии внедорожник протаранил встречную «шестерку»
В Сибае составляют список домов, которые будут обходить врачи
Житель Башкирии хотел угнать «Газель», но не смог ее завести
На прилавках в Башкирии появились куриные яйца XL и M
В Уфе лжегазовики украли у 90-летней бабушки все сбережения
В Башкирии пропал без вести 72-летний мужчина
На Крещение 10 тысяч уфимцев окунулись в купели
Хоккеисты «Салавата» помогли команде Чернышева выйти в финал «Матча звезд»
На Бакалинской улице в Уфе сбили 65-летнего мужчину
Тройное ДТП в Башкирии: легковое авто разорвало пополам
Голубую воду из Стерлитамака направили на исследования
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 21 января
Жительница Учалов в приступе ревности всадила своему другу нож в живот
В Сибае концентрация диоксида серы в воздухе кратковременно превысила норму
Жителей Башкирии возмутило состояние городской поликлиники
В Башкирии иномарка протаранила ограждение и влетела в остановку
В Уфе сожгли BMW бизнесмена