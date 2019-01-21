В Башкирии без вести пропал 72-летний Валерий Романов
Мужчина нуждается в медицинской помощи
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Волонтеры и полиция разыскивают 72-летнего Валерия Романова, который пропал в Белебее 14 января. Мужчина ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Родственники надеются увидеть его живым. Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые;
Был одет в куртку цвета хаки, темные брюки, черные ботинки, черную шапку.
Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 (800) 700-54-52.
Если вы желаете помочь волонтерам в поисках, то свяжитесь с инфоргом по телефону 8(927)3241340 Стелла.