В Башкирии без вести пропал 72-летний Валерий Романов

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-21T09:25:24+03:00

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Волонтеры и полиция разыскивают 72-летнего Валерия Романова, который пропал в Белебее 14 января. Мужчина ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Родственники надеются увидеть его живым. Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 176 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые;

Был одет в куртку цвета хаки, темные брюки, черные ботинки, черную шапку.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 (800) 700-54-52.

Если вы желаете помочь волонтерам в поисках, то свяжитесь с инфоргом по телефону 8(927)3241340 Стелла.