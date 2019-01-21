Из-за прорыва трубы в центре Уфы 13 домов остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-21T08:52:33+03:00

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Вчера вечером, 20 января, на перекрестке улиц Пушкина и Цюрупы в Кировском районе Уфы произошла утечка воды. Без холодной воды остались 13 объектов – среди них частный сектор, аптеки, медучреждение, административные здания.

На место оперативно выехали сотрудники «Уфаводоканала», которые определили причину и приступили к её устранению. К счастью, к вечеру утечка была устранена.

В администрации столицы прокомментировали, что коммунальщики очистили участок улицы от наледи и посыпали песко-соляной смесью.