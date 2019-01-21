В Башкирии на пожаре пострадал 46-летний мужчина

СЕГОДНЯ 08:26 2019-01-21T08:26:49+03:00

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В ночь на 21 января в многоквартирном доме в Стерлитамаке вспыхнул пожар. На место оперативно выехали пожарные, которые по приезду установили, что в однокомнатной квартире загорелся диван.

С горящего дома в целях безопасности спасатели эвакуировали 10 человек. К счастью, в ЧП никто не погиб. 46-летний мужчина получил ожоги. Его госпитализировали в больницу.

Пока неизвестно из-за чего произошел пожар, причина устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.