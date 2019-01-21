В Башкирии внедорожник протаранил встречную «шестерку»

СЕГОДНЯ 07:16 2019-01-21T07:17:13+03:00

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В Мелеузовском районе Башкирии в воскресенье около двух часов дня столкнулись два автомобиля. Авария случилась на трассе Уфа- Оренбург.

Предположительно, ехавший в сторону Уфы Land Cruiser Prado вынесло на встречную полосу. Там в этот момент находился ВАЗ-2106 с 49-летним жителем Баймака за рулем. В результате аварии пострадал он сам и его пассажир. Обоих доставили в больницу.

Управлявшая внедорожником 43-летняя жительница Москвы осталась цела.

В ГИБДД по Башкирии уточнили, что по факту аварии начато разбирательство.