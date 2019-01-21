2019-01-21T07:48:56+03:00
Происшествия

При столкновении двух машин в Башкирии пострадали четыре человека

Авария произошла в Иглинском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Госавтоинспекция РБФото: Госавтоинспекция РБ
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Вчера, 20 января, в Иглинском районе Башкирии столкнулись «Хендай Солярис» и «Шевроле Нива». Авария произошла на трассе М-5.

«Хендай», которым управлял 33-летний уфимец, ехал в направлении от Челябинска к Уфе, а «Нива» неслась ему навстречу. За рулем последней находился 62-летний житель Аши.

- В аварии пострадали четыре человека, по два пассажира с каждого автомобиля, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

Обстоятельства ДТП установят эксперты. За минувшие сутки в республке зарегистрировали восемь аварий, в которых пострадали 14 человек.

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