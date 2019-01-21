2019-01-21T07:06:47+03:00
Общество

В Сибае составляют список домов, которые будут обходить врачи

Так власти надеются помочь жителям города, пострадавшим от смога
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем Афзалов, соцсетиФото: Рустем Афзалов, соцсети
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Власти Сибая взялись за составление списка домов, к жильцам которых должны в ближайшее время наведаться педиатры. Это будет так называемая профилактическая зона.

- Прямо сейчас вместе с общественниками и депутатами по картам города составляем детализированный список улиц с домами, которые войдут в зону профилактической работы. Завтра по нему начнут работу врачи-педиатры, - написал на своей страничке в социальных сетях мэр Сибая Рустем Афзалов.

Местные жители отозвались в комментариях и попросили расширить зону, включив туда как можно больше зданий.

Уточняется, что итоговые списки будут выложены на ресурсах администрации в интернете.

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