2019-01-21T06:51:36+03:00
Общество

Житель Башкирии хотел угнать «Газель», но не смог ее завести

Разочарованный гражданин довольствовался аккумулятором
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Отыскать горе-угонщика удалось быстроОтыскать горе-угонщика удалось быстро
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В Баймаке задержали несостоявшегося угонщика «Газели».

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, 48-летний горожанин набрел на автомобиль марки «Газ» ночью. Почему бы не прокатиться на нем, решил мужчина. На его удачу и дверь авто оказалась не заперта. Однако завести «Газель» житель Баймака не смог. Расстроившись, он решил забрать с собой аккумулятор непокорного автомобиля.

34-летний владелец машины утром обнаружил пропажу и заявил в полицию. Злоумышленника отыскали по горячим следам. Он даже не стал отпираться.

По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело по двум статьям - 30 и 166 УК РФ.

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