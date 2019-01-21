На прилавках в Башкирии появились куриные яйца XL и M

СЕГОДНЯ 06:33 2019-01-21T06:33:58+03:00

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В магазинах Башкирии можно увидеть упаковки яиц с пометками XL и M. Так одна российская птицефабрика решила «покреативить» с категориями продукта. Яйца высшей категории маркированы, как яйца размера XL, а первой категории, как M.

Судя по всему, будет и продукция с пометкой S. Такой размер по логике должны присвоить яйцам второй категории. Однако, по сведениям «Башинформа», таких упаковок на прилавках башкирских магазинов пока не встречали.

Напомним, что руки креативщиков добираются до яиц не первый раз. Чуть ранее жителей России озадачили упаковки, рассчитанные на 9 яиц. Куда подевалось десятое яйцо, вопрошали недоумевающие граждане в социальных сетях.