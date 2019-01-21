2019-01-21T06:33:58+03:00
Общество

На прилавках в Башкирии появились куриные яйца XL и M

Новая маркировка уже озадачила покупателей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Галина Бахшиева, БашинформФото: Галина Бахшиева, Башинформ
Изменить размер текста:

В магазинах Башкирии можно увидеть упаковки яиц с пометками XL и M. Так одна российская птицефабрика решила «покреативить» с категориями продукта. Яйца высшей категории маркированы, как яйца размера XL, а первой категории, как M.

Судя по всему, будет и продукция с пометкой S. Такой размер по логике должны присвоить яйцам второй категории. Однако, по сведениям «Башинформа», таких упаковок на прилавках башкирских магазинов пока не встречали.

Напомним, что руки креативщиков добираются до яиц не первый раз. Чуть ранее жителей России озадачили упаковки, рассчитанные на 9 яиц. Куда подевалось десятое яйцо, вопрошали недоумевающие граждане в социальных сетях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии без вести пропал 72-летний Валерий Романов
Из-за прорыва трубы в центре Уфы 13 домов остались без холодной воды
В Башкирии на пожаре пострадал 46-летний мужчина
При столкновении двух машин в Башкирии пострадали четыре человека
В Башкирии завершились поиски мужчины, пропавшего по пути в стоматологию
В Башкирии внедорожник протаранил встречную «шестерку»
В Сибае составляют список домов, которые будут обходить врачи
Житель Башкирии хотел угнать «Газель», но не смог ее завести
В Уфе лжегазовики украли у 90-летней бабушки все сбережения
В Башкирии пропал без вести 72-летний мужчина
На Крещение 10 тысяч уфимцев окунулись в купели
Хоккеисты «Салавата» помогли команде Чернышева выйти в финал «Матча звезд»
На Бакалинской улице в Уфе сбили 65-летнего мужчину
Тройное ДТП в Башкирии: легковое авто разорвало пополам
Голубую воду из Стерлитамака направили на исследования
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 21 января
Жительница Учалов в приступе ревности всадила своему другу нож в живот
В Сибае концентрация диоксида серы в воздухе кратковременно превысила норму
Жителей Башкирии возмутило состояние городской поликлиники
В Башкирии иномарка протаранила ограждение и влетела в остановку
В Уфе сожгли BMW бизнесмена