2019-01-21T07:31:18+03:00
Общество

В Башкирии завершились поиски мужчины, пропавшего по пути в стоматологию

Его удалось отыскать живым
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Башкирии прекратили поиски 32-летнего Сергея Сентябова. Известно, что с ним все в порядке. «Найден, жив», - сообщили в социальных сетях волонтеры, помогавшие в розыске мужчины.

Сергея, напомним, искали больше недели. В воскресенье, 13 января, около 10 часов утра он выехал из Иглино, чтобы посетить стоматологию. От дантиста мужчина в тот день не вернулся. Обеспокоенная родня обратилась к волонтерам за помощью.

Где житель Башкирии находился с момента пропажи и кому удалось его отыскать, не уточняется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии без вести пропал 72-летний Валерий Романов
Из-за прорыва трубы в центре Уфы 13 домов остались без холодной воды
В Башкирии на пожаре пострадал 46-летний мужчина
При столкновении двух машин в Башкирии пострадали четыре человека
В Башкирии внедорожник протаранил встречную «шестерку»
В Сибае составляют список домов, которые будут обходить врачи
Житель Башкирии хотел угнать «Газель», но не смог ее завести
На прилавках в Башкирии появились куриные яйца XL и M
В Уфе лжегазовики украли у 90-летней бабушки все сбережения
В Башкирии пропал без вести 72-летний мужчина
На Крещение 10 тысяч уфимцев окунулись в купели
Хоккеисты «Салавата» помогли команде Чернышева выйти в финал «Матча звезд»
На Бакалинской улице в Уфе сбили 65-летнего мужчину
Тройное ДТП в Башкирии: легковое авто разорвало пополам
Голубую воду из Стерлитамака направили на исследования
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 21 января
Жительница Учалов в приступе ревности всадила своему другу нож в живот
В Сибае концентрация диоксида серы в воздухе кратковременно превысила норму
Жителей Башкирии возмутило состояние городской поликлиники
В Башкирии иномарка протаранила ограждение и влетела в остановку
В Уфе сожгли BMW бизнесмена