В Башкирии завершились поиски мужчины, пропавшего по пути в стоматологию
Его удалось отыскать живым
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
В Башкирии прекратили поиски 32-летнего Сергея Сентябова. Известно, что с ним все в порядке. «Найден, жив», - сообщили в социальных сетях волонтеры, помогавшие в розыске мужчины.
Сергея, напомним, искали больше недели. В воскресенье, 13 января, около 10 часов утра он выехал из Иглино, чтобы посетить стоматологию. От дантиста мужчина в тот день не вернулся. Обеспокоенная родня обратилась к волонтерам за помощью.
Где житель Башкирии находился с момента пропажи и кому удалось его отыскать, не уточняется.