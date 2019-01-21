В Башкирии завершились поиски мужчины, пропавшего по пути в стоматологию

СЕГОДНЯ 07:31 2019-01-21T07:31:18+03:00

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В Башкирии прекратили поиски 32-летнего Сергея Сентябова. Известно, что с ним все в порядке. «Найден, жив», - сообщили в социальных сетях волонтеры, помогавшие в розыске мужчины.

Сергея, напомним, искали больше недели. В воскресенье, 13 января, около 10 часов утра он выехал из Иглино, чтобы посетить стоматологию. От дантиста мужчина в тот день не вернулся. Обеспокоенная родня обратилась к волонтерам за помощью.

Где житель Башкирии находился с момента пропажи и кому удалось его отыскать, не уточняется.