2019-01-20T18:56:02+03:00
Общество

На Крещение 10 тысяч уфимцев окунулись в купели

Самым популярным местом для купания стало озеро в парке Якутова
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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В ночь на 19 января православные Башкирии праздновали Крещение. Весь день на территории региона работали купели, куда могли окунуться все желающие. По данным мэрии Уфы, только в башкирской столице за этот период 9 797 человек искупались в Иорданях.

Их, напомним, было оборудовано четыре. Кроме привычных купелей на Кашкадане, Солдатском озере и в Нижегородке, была открыта новая – в саду им. Аксакова.

Самой популярной оказалась прорубь в парке им. Якутова, здесь искупались 3629 человек. Чуть меньше – 3556 верующих – окунулись в воды озера Кашкадан. 1401 и 1211 человек предпочли купели на реке Белой и в саду Аксакова соответственно.

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