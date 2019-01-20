На Крещение 10 тысяч уфимцев окунулись в купели

СЕГОДНЯ 18:56 2019-01-20T18:56:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 19 января православные Башкирии праздновали Крещение. Весь день на территории региона работали купели, куда могли окунуться все желающие. По данным мэрии Уфы, только в башкирской столице за этот период 9 797 человек искупались в Иорданях.

Их, напомним, было оборудовано четыре. Кроме привычных купелей на Кашкадане, Солдатском озере и в Нижегородке, была открыта новая – в саду им. Аксакова.

Самой популярной оказалась прорубь в парке им. Якутова, здесь искупались 3629 человек. Чуть меньше – 3556 верующих – окунулись в воды озера Кашкадан. 1401 и 1211 человек предпочли купели на реке Белой и в саду Аксакова соответственно.