Хоккеисты «Салавата» помогли команде Чернышева выйти в финал «Матча звезд»
Шайба на счету Антона Бурдасова
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Сегодня в Казани проходит Матч звезд КХЛ 2019. Финал турнира проходит в эти минуты на льду «Татнефть-Арены», в нем сыграют команды дивизионов Чернышева и Боброва. В первой играют хоккеисты «Салавата Юлаева».
В полуфинале «чернышевцы» играли с дивизионом Харламова, победив со счетом 5:3. Свой вклад в положительный результат внесли «уфимцы» Антон Бурдасов, забросивший пятую шайбу в пустые ворота и Филип Ларсен, отдавший результативный пас.
Весь матч ворота команды Чернышева защищал «юлаевец» Юха Метсола.
Финальный матч стартовал в 20:00 по уфимскому времени.