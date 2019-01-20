2019-01-20T18:05:47+03:00
Спорт

Хоккеисты «Салавата» помогли команде Чернышева выйти в финал «Матча звезд»

Шайба на счету Антона Бурдасова
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Сегодня в Казани проходит Матч звезд КХЛ 2019. Финал турнира проходит в эти минуты на льду «Татнефть-Арены», в нем сыграют команды дивизионов Чернышева и Боброва. В первой играют хоккеисты «Салавата Юлаева».

В полуфинале «чернышевцы» играли с дивизионом Харламова, победив со счетом 5:3. Свой вклад в положительный результат внесли «уфимцы» Антон Бурдасов, забросивший пятую шайбу в пустые ворота и Филип Ларсен, отдавший результативный пас.

Весь матч ворота команды Чернышева защищал «юлаевец» Юха Метсола.

Финальный матч стартовал в 20:00 по уфимскому времени.

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