Тройное ДТП в Башкирии: легковое авто разорвало пополам

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-20T16:50:18+03:00

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Жуткая авария случилась сегодня около четырех часов дня на трассе Ира - Магнитогорск в Кугарчинском районе Башкирии. Возле деревни Ибраево столкнулись три машины: ВАЗ-2113, "Лада Калина" и "Хендай Солярис".

Как сообщает "Башинформ", водитель ВАЗа при движении в сторону Мраково задел встречную "Калину", после чего машину вынесло на "встречку" прямо под иномарку.

Видимо, скорость с которой ехали автомили, было довольно большой: ВАЗ от удара разорвало пополам, а части разметало по дороге. Переднюю половину авто выбросило в один кювет, заднюю – в другой. Фотографии и видеозаписи с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы.

Известно, что в результате столкновения пострадали трое, в том числе водитель "тринадцатой". Чудом обошлось без жертв.

На месте работают представители ДПС и экстренных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети