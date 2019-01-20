Тройное ДТП в Башкирии: легковое авто разорвало пополам
Жуткая авария случилась сегодня около четырех часов дня на трассе Ира - Магнитогорск в Кугарчинском районе Башкирии. Возле деревни Ибраево столкнулись три машины: ВАЗ-2113, "Лада Калина" и "Хендай Солярис".
Как сообщает "Башинформ", водитель ВАЗа при движении в сторону Мраково задел встречную "Калину", после чего машину вынесло на "встречку" прямо под иномарку.
Видимо, скорость с которой ехали автомили, было довольно большой: ВАЗ от удара разорвало пополам, а части разметало по дороге. Переднюю половину авто выбросило в один кювет, заднюю – в другой. Фотографии и видеозаписи с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы.
Известно, что в результате столкновения пострадали трое, в том числе водитель "тринадцатой". Чудом обошлось без жертв.
На месте работают представители ДПС и экстренных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Страшная авария в Кугарчинском районе Башкирии.Анастасия КУЗНЕЦОВА