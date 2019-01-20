2019-01-20T15:02:36+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 21 января

Начало недели обещает быть холодным, но настоящие морозы еще впереди
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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Крещенские морозы хоть и с опозданием, но все же приходят в Башкирию. Уже завтра, 21 января, температура воздуха пойдет на спад.

В Уфе, по прогнозам синоптиков, ожидается -15..-16 градусов мороза, которые будут ощущаться, как -23..-24. Зато обойдется без осадков, а местами сквозь облака будет проглядывать солнце.

Морозно будет и в Стерлитамаке: днем -14..-16 градусов, вот только здесь будет пасмурно, небо заволокут плотные облака.

В Нефтекамске прогнозируют -10..-12 градусов мороза, а к вечеру должен пойти снег. Увы, и в этом городе солнца завтра не увидят.

В Учалах же погода обещает быть более радостной. Здесь ожидают мороз и солнце. Столбик термометра опустится до -10..-14 градусов, зато облаков почти не предвидится.

На северо-востоке республики, по сравнению с остальными районами, будет теплее: всего -9..-12 градусов. Метеорологи предрекают облачную погоду с прояснениями.

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