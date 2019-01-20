2019-01-20T15:57:58+03:00
Общество

Голубую воду из Стерлитамака направили на исследования

Необычный цвет жидкости озадачил Роспотребнадзор
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сотрудники регионального Роспотребнадзора решили разобраться, что за голубая вода идет из кранов у жителей Стерлитамака.

Озадаченные горожане, напомним, записали видео, где отчетливо видно, что из сливного бачка и кранов льется неизвестная жидкость голубоватого цвета. Она еще и пенится, пояснили авторы записи. Пить такое горожане не рискнули.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии выехали к дому №34а по проспекте Ленина, чтобы изучить ситуацию. Они взяли пробы воды в квартире, где снималось видео, а также в подвале дома и на других участках водопроводной сети.

- На момент отбора визуально вода прозрачная, без цвета и постороннего запаха, - заявили в пресс-службе ведомства.

Пробы воды передали в лабораторию, где их исследуют специалисты.

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