В Башкирии пропал без вести 72-летний мужчина

СЕГОДНЯ 19:42 2019-01-20T19:42:01+03:00

Его ищут уже неделю

Изменить размер текста: A A

Жителей Башкирии просят оказать содействие в поисках 72-летнего Валерия Романова. Мужчина пропал в Белебее. Как сообщают волонтеры, он ушел из дома в понедельник, 14 января, в неизвестном направлении и до сегодняшнего дня не объявился.

Пожилой мужчина нуждается в помощи медиков, поэтому его важно найти как можно скорее.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Пенсионер был одет в куртку цвета хаки, темные брюки, черную шапку и ботинки.

Любую информацию. Которая может помочь в поисках Валерия, можно сообщить куратору: 8-927-324-13-40 (Стелла) или на горячую линию поисковиков 8-800-700-54-52.