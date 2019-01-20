Жительница Учалов в приступе ревности всадила своему другу нож в живот
Пылкую преступницу задержали
Пострадавшего экстренно доставили в больницуФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в больницу Учалов поступил 45-летний местный житель. У мужчины было ножевое ранение живота. Медики оповестили о пациенте полицию, и стражи порядка принялись искать нападавшего. Расследование привело к гражданской супруге пострадавшего.
По данным МВД по РБ, вечером накануне они пили вместе. Как водится, после пары бокалов завязалась ссора. 34-летнюю женщину обуяла ревность, она схватила нож и ударила им сожителя в живот.
Пылкую пассию задержали. На нее завели дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».