2019-01-20T13:41:44+03:00
Общество

В Сибае концентрация диоксида серы в воздухе кратковременно превысила норму

Максимальный показатель зафиксировали на одной из улиц
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Злополучный карьер все еще отравляет жизнь сибайцевЗлополучный карьер все еще отравляет жизнь сибайцев
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В Сибае продолжают работу лаборатории, проверяющие состояние воздуха. В субботу, 19 января, в пяти местах города было зафиксировано повышенное содержание вредных веществ. Хуже всего ситуация на улице Нуриманова, близ домов 9/1 и 7/2. Здесь содержание диоксида серы в воздухе оказалось в 2,2 раза выше, чем нужно.

Сегодня с 6 часов утра превышения зафиксировано не было, заявили в госкомитете РБ по ЧС.

Напомним, именно диоксид серы - продукт окисления медной руды в карьере - доставляет неприятности местным жителям

По данным МЧС по республике, в карьере продолжаются работы по заливке очагов оксиления. Для этих целей пробурены три скважины и проложен трубопровод. Пока ситуация стабильна и новых очагов реакции не возникает.

Местным жителям советуют обратиться в аптеки за бесплатными масками и активированным углем.

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