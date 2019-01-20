На Бакалинской улице в Уфе сбили 65-летнего мужчину
Он отделался переломом ноги
Фото: блог главного госавтоинспектора РБ
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Вчера днем, 19 января, в Уфе был совершен наезд на пешехода. 65-летний мужчина решил перебежать улицу Бакалинскую в неустановленном месте, перед домом №11.
Он не стал дожидаться, когда дорога опустеет, и выскочил прямо перед автомобилем «Митсубиси Оутлендер». 30-летний водитель избежать ДТП не успел.
По сообщению республиканской Госавтоинспекции, в результате происшествия пешеход получил перелом ноги и угодил в больницу.
Напомним, что вчера на Бакалинской улице было очень оживленное движение, все - из-за розыгрыша машины, который устроил магазин пива.