В Башкирии иномарка протаранила ограждение и влетела в остановку

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-20T11:45:52+03:00

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Дорожный инцидент произошел в субботу, 19 января, на трассе Москва-Уфа в Кушнаренковском районе.

Во втором часу дня житель Башкирии ехал на «БМВ» в сторону Уфы и врезался в дорожное ограждение. После удара иномарку отбросило на остановку, где та в щепки разнесла скамьи для ожидания транспорта. По счастливой случайности удалось избежать жертв. Остановка в момент ДТП была пуста.

Пострадал лишь сам водитель. По информации Госавтоинспекции Башкирии, 59-летний мужчина получил ушибы.