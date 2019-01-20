2019-01-20T11:45:52+03:00
Происшествия

В Башкирии иномарка протаранила ограждение и влетела в остановку

Чудом никто не погиб
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: блог главы УГИБДД по РБ Динара ГильмутдиноваФото: блог главы УГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова
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Дорожный инцидент произошел в субботу, 19 января, на трассе Москва-Уфа в Кушнаренковском районе.

Во втором часу дня житель Башкирии ехал на «БМВ» в сторону Уфы и врезался в дорожное ограждение. После удара иномарку отбросило на остановку, где та в щепки разнесла скамьи для ожидания транспорта. По счастливой случайности удалось избежать жертв. Остановка в момент ДТП была пуста.

Пострадал лишь сам водитель. По информации Госавтоинспекции Башкирии, 59-летний мужчина получил ушибы.

Фото: блог главы УГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова

Фото: блог главы УГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова

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