В Башкирии иномарка протаранила ограждение и влетела в остановку
Чудом никто не погиб
Фото: блог главы УГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова
Изменить размер текста:
Дорожный инцидент произошел в субботу, 19 января, на трассе Москва-Уфа в Кушнаренковском районе.
Во втором часу дня житель Башкирии ехал на «БМВ» в сторону Уфы и врезался в дорожное ограждение. После удара иномарку отбросило на остановку, где та в щепки разнесла скамьи для ожидания транспорта. По счастливой случайности удалось избежать жертв. Остановка в момент ДТП была пуста.
Пострадал лишь сам водитель. По информации Госавтоинспекции Башкирии, 59-летний мужчина получил ушибы.
Фото: блог главы УГИБДД по РБ Динара Гильмутдинова