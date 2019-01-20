В Башкирию идут крещенские морозы

СЕГОДНЯ 09:19 2019-01-20T09:19:17+03:00

Они в этом году немного запоздали

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Крещенские морозы не обойдут Башкирию стороной, заверяют синоптики. Однако они немного опаздывают.

Погода начнет портиться уже сегодня, 20 января. В регионе ожидается снег, метель и гололедица, а на дорогах - ухудшение видимости до 500 – 1000 метров.

В начале следующей недели температура начнет падать, пока не достигнет значений, которые ниже среднемноголетних.

В ночь на понедельник, 21 января, термометры покажут уже -17 градусов. Ко вторнику температура воздуха понизится еще на пару градусов. В среду обещают -24 градуса, но и это, по мнению метеорологов, не предел для январской стужи.

Вдобавок к морозам в большинстве районов выпадет снег.