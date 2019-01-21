В Уфе лжегазовики украли у 90-летней бабушки все сбережения
Пенсионерка лишилась 14 тысяч рублей
Мошенники пообещали пенсионерке бесплатно поставить новые счетчики на газ
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После событий в Магнитогорске активизировались мошенники, действующие под видом сотрудников газовых служб. В пятницу, 18 января, такие лжегазовики наведались в квартиру 90-летней жительницы Уфы.
Они пообещали бабушке установить бесплатно новые счетчики. Пока один орудовал возле газовых приборов, второй обшаривал квартиру в поисках сбережений. Ему удалось отыскать 14 тысяч рублей. Пропажу денег пенсионерка обнаружила уже после ухода мужчин.
- В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленников, - заявили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан.