2019-01-21T06:12:00+03:00
Происшествия

В Уфе лжегазовики украли у 90-летней бабушки все сбережения

Пенсионерка лишилась 14 тысяч рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Мошенники пообещали пенсионерке бесплатно поставить новые счетчики на газМошенники пообещали пенсионерке бесплатно поставить новые счетчики на газ
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После событий в Магнитогорске активизировались мошенники, действующие под видом сотрудников газовых служб. В пятницу, 18 января, такие лжегазовики наведались в квартиру 90-летней жительницы Уфы.

Они пообещали бабушке установить бесплатно новые счетчики. Пока один орудовал возле газовых приборов, второй обшаривал квартиру в поисках сбережений. Ему удалось отыскать 14 тысяч рублей. Пропажу денег пенсионерка обнаружила уже после ухода мужчин.

- В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленников, - заявили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан.

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