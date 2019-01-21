В Уфе лжегазовики украли у 90-летней бабушки все сбережения

СЕГОДНЯ 06:12 2019-01-21T06:12:00+03:00

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После событий в Магнитогорске активизировались мошенники, действующие под видом сотрудников газовых служб. В пятницу, 18 января, такие лжегазовики наведались в квартиру 90-летней жительницы Уфы.

Они пообещали бабушке установить бесплатно новые счетчики. Пока один орудовал возле газовых приборов, второй обшаривал квартиру в поисках сбережений. Ему удалось отыскать 14 тысяч рублей. Пропажу денег пенсионерка обнаружила уже после ухода мужчин.

- В настоящее время полицейские ведут розыск злоумышленников, - заявили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан.