На озере под Уфой нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 08:22 2019-01-20T08:22:15+03:00

Что с ним произошло, пока не известно

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Тело мужчины было найдено на водоеме под Уфой в субботу, 19 января. По сообщению телеканала ГТРК «Башкортостан», труп обнаружили на озере Жуково. О личности погибшего ничего не сообщается. На место ЧП незамедлительно направили представителей полиции и МЧС.

Пока не ясно, был несчастный рыбаком или оказался на льду по другим причинам.

В обстоятельствах трагедии и причинах смерти мужчины будут разбираться криминалисты.