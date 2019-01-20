На озере под Уфой нашли труп мужчины
Что с ним произошло, пока не известно
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Тело мужчины было найдено на водоеме под Уфой в субботу, 19 января. По сообщению телеканала ГТРК «Башкортостан», труп обнаружили на озере Жуково. О личности погибшего ничего не сообщается. На место ЧП незамедлительно направили представителей полиции и МЧС.
Пока не ясно, был несчастный рыбаком или оказался на льду по другим причинам.
В обстоятельствах трагедии и причинах смерти мужчины будут разбираться криминалисты.