2019-01-20T08:22:15+03:00
Происшествия

На озере под Уфой нашли труп мужчины

Что с ним произошло, пока не известно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тело мужчины было найдено на водоеме под Уфой в субботу, 19 января. По сообщению телеканала ГТРК «Башкортостан», труп обнаружили на озере Жуково. О личности погибшего ничего не сообщается. На место ЧП незамедлительно направили представителей полиции и МЧС.

Пока не ясно, был несчастный рыбаком или оказался на льду по другим причинам.

В обстоятельствах трагедии и причинах смерти мужчины будут разбираться криминалисты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно о состоянии отца двоих детей, пострадавшего от рук учалинского стрелка
В Башкирию идут крещенские морозы
Жан-Клод Ван Дамм передал Уфе видеопривет
Радий Хабиров встретил Крещение за пределами Башкирии
Жителям Сибая начали выдавать маски и активированный уголь
Двое полицейских из Башкирии спровоцировали мужчину купить наркотики
Радий Хабиров назвал главный вызов новой власти
«Салават Юлаев» попадет в список команд в NHL 2020
Власти Сибая начали составлять список детей для поездки в Крым
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2107 и «Урал», есть пострадавшие
В Уфе открылись православные купели
Уфимцы устроили масштабную пробку из-за розыгрыша в пивнушке
У жителей Башкирии из плиты побежала вода
Жена обвиняемого в изнасиловании бывшего полицейского из Уфы прокомментировала ситуацию
В Башкирии разыскивают 23-летнего парня, уехавшего на своей машине
Жителя Башкирии подозревают в совершении теракта в Норвегии
Депутат из Башкирии попросил прокуратуру списать долги жителей региона
Уфимских школьников заставляют учиться в здании, где ведется ремонт
Житель Башкирии украл снегокат, потому что очень хотел выпить