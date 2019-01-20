Жан-Клод Ван Дамм передал Уфе видеопривет
Американский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм передал уфимцам видеопривет. Ролик появился на странице уроженца Башкирии в «Инстаграм». Судя по геометке, молодой человек встретил звезду боевиков в одном из фитнес-центров Калифорнии и попросил передать привет землякам.
«Привет Россия, Уфа! Жан-Клод Ван Дамм! Спасибо вам большое!» — говорит в камеру культовый актер.
Подписчики парня привет оценили. Ролик уже набрал более полутора тысяч просмотров.
По словам автора видео, Ван Дамм, несмотря на свою популярность, не "зазвездился".
- Очень добрый он, человечный, - рассказал парень в комментариях.
Видео: instagram.com, littleartur
Жан-Клод Ван Дамм передал привет Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА