2019-01-20T07:31:11+03:00
Общество

Жан-Клод Ван Дамм передал Уфе видеопривет

Актеру повстречался уроженец башкирской столицы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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Американский актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм передал уфимцам видеопривет. Ролик появился на странице уроженца Башкирии в «Инстаграм». Судя по геометке, молодой человек встретил звезду боевиков в одном из фитнес-центров Калифорнии и попросил передать привет землякам.

«Привет Россия, Уфа! Жан-Клод Ван Дамм! Спасибо вам большое!» — говорит в камеру культовый актер.

Подписчики парня привет оценили. Ролик уже набрал более полутора тысяч просмотров.

По словам автора видео, Ван Дамм, несмотря на свою популярность, не "зазвездился".

- Очень добрый он, человечный, - рассказал парень в комментариях.

Видео: instagram.com, littleartur

Жан-Клод Ван Дамм передал привет Уфе.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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