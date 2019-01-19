Жителям Сибая начали выдавать маски и активированный уголь
Власти города реагируют на смог, окутавший город
Над Сибаем вновь навис смог
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Жителям Сибая из-за смога начали раздавать бесплатные маски и активированный уголь.
Информацию подтвердили во время проведения очередного брифинга администрации города и госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Мэр города Рустем Афзалов добавил, что с 21 января сибайским детям начнут выдавать молоко.
Напомним, что недавно власти Башкирии вновь заговорили об ухудшении экологической обстановки в столице башкирского Зауралья. На место выезжал Радий Хабиров, который посоветовал родителям не выпускать детей на прогулки и запретил мэру покидать город.