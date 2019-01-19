Радий Хабиров встретил Крещение за пределами Башкирии

СЕГОДНЯ 20:19 2019-01-19T20:19:01+03:00

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Радий Хабиров вместе со своей супругой на Крещение уехал в Красногорск.

Фотографию выложила в своей «Инстаграме» Каринэ Хабирова.

- Очарована тем, как в Башкирии трогательно уважают религиозные правила и обычаи. Так получилось, что мы с Радием сегодня не в Башкирии. С праздником! - подписала Хабирова снимки.

Напомним, что ранее Радий Хабиров трудился мэром Красногорска, который негласно называют не иначе как столицей Московской области. По всей видимости, именно поэтомe чета Хабировых решила встретить праздник не на территории Башкирии.