2019-01-19T18:50:00+03:00
Происшествия

Двое полицейских из Башкирии спровоцировали мужчину купить наркотики

Дело дошло до суда
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии двое полицейских предложили местному жителю купить наркотики и сдали коллегамВ Башкирии двое полицейских предложили местному жителю купить наркотики и сдали коллегам
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Двоих полицейских из Башкирии будут судить за то, что они спровоцировали местного жителя купить наркотики.

История началась еще в 2016 году. Двое полицейских из Татышлинского района решили повысить раскрываемость весьма необычным методом — попросили местного жителя за деньги поучаствовать в контрольной закупке. Тот на свою беду согласился. Для добровольца все закончилось печально — после передачи денег его вместе с продавцом задержали, и предъявили обвинение в хранении наркотиков. Позже мужчина был полностью оправдан.

Горе-полицейскими заинтересовались в ФСБ. По факту превышения должностных полномочий возбудили уголовное дело. К тому моменту полицейских отстранили от работы.

- Если их вину докажут, полицейские будут уволены из органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

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