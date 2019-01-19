2019-01-19T17:34:45+03:00
Общество

Радий Хабиров назвал главный вызов новой власти

Врио главы Башкирии считает, жители не верят руководству региона
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Радий Хабиров считает, что жители республики не доверяют руководству регионаРадий Хабиров считает, что жители республики не доверяют руководству региона
Изменить размер текста:

Радий Хабиров на примере детей из Сибая, которых должны бесплатно отправить в санатории Крыма, показал, что жители не доверяют руководству региона.

Дело в том, что Радий Хабиров обратил внимание на опрос в социальных сетях. Его создатель спросил, кто по мнению жителей Сибая отправится на курорты Крыма. Большинство посчитало, что отдыхать поедут дети «блатных» родителей — чиновников и депутатов.

-Поедут те, кому это необходимо по медицинским показателям. В том числе, дети чиновников. Другой вопрос, что люди не верят власти, и все связанное с ней оценивают негативно. Это один из главных вызовов моей управленческой команде, - написал Хабиров в соцсети.

Также Хабиров отметил нового мэра Сибая Рустем Афзалова, назвав составление списка детей, которые отдохнут в Крыму, проверкой на зрелость градоначальника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24