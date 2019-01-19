«Салават Юлаев» попадет в список команд в NHL 2020

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-19T16:38:26+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» попадет в список команд хоккейного симулятора NHL 2020.

Сегодня стало известно, что уфимский клуб будет участвовать в международном Кубке Шпенглера наряду с командами из Северной Америки и Европы. Любопытную новость сообщили на пресс-конференции перед Матчем Звезд КХЛ в Казани.

Разработчики NHL каждый год включают в игровой список команду из КХЛ, которая участвует в Кубке Шпенглера. Так, в NHL 2019 геймеры могут сыграть за магнитогорский «Металлург».

Напомним, что уфимская команда участвовала в Кубке в 2007 и 2014 годах. Тогда «Салават Юлаев» становился серебряным призером соревнований. В 2019 году турниир пройдет с 26 по 31 декабря.