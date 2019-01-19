Власти Сибая начали составлять список детей для поездки в Крым

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-19T15:40:44+03:00

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В мэрии Сибая начали собирать список ребят, которые смогу рассчитывать на бесплатную поездку в санатории Крыма.

Напомним, что ранее в Башкирию прибыло руководство Крымской республики. Радий Хабиров рассказал Сергею Аксенову о непростой экологической ситуации, сложившейся в Сибае. Тогда его коллега предложил врио главы Башкирии бесплатно отправить 500 детей из Сибая в республику Крым — отдохнуть и подышать морским воздухом. Местные жители с радостью восприняли такую инициативу.

Сегодня стало известно, что власти столицы Зауралья начали собирать списки ребят, которые отправятся на курорты. Доверить дело решили местной больнице.

-В список в первую очередь будут включены дети, которые проживают на территории санитарно-защитной зоны, и ребята, которые нуждаются в отдыхе по медицинским показателям. По всем дополнительным вопросам родителям нужно обращаться к участковым педиатрам, - объяснили в городской администрации.