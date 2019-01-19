В Башкирии столкнулись ВАЗ-2107 и «Урал», есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-19T14:24:58+03:00

На трассе в Башкирии столкнулись ВАЗ-2107 и грузовик "Урал"

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На трассе в Башкирии столкнулись ВАЗ-2107 и грузовик «Урал».

По данным ГИБДД республики, авария произошла на 35 километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит, в Салаватском районе Башкирии. По неизвестным пока причинам 46-летний водитель за рулем легкового автомобиля столкнулся с грузовиком, которым управлял 53-летний мужчина. В результате столкновения на больничных койках оказались водитель «семерки» и его 56-летний пассажир.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 11 аварий, в которых 18 человек получили травмы.