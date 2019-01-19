В Уфе открылись православные купели

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-19T13:32:47+03:00

В ледяную воду окунулись более 4 тысяч человек

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Более 4 тысяч уфимцев окунулись в православные купели.

Напомним, что в башкирской столице сотрудники церквей и аварийные службы организовали сразу четыре купели — на озерах Кашкадан, Солдатском, в парке Аксакова, и на реке Белой в районе уфимской Нижегородки. Все это время работают мобильные пункты обогрева и удобные раздевалки. У каждой проруби работают спасатели, медики и полицейские.

Власти города напоминают, что окунаться в прорубь следует только в специально подготовленных местах. Перед погружением в ледяную воду необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.