2019-01-19T12:51:18+03:00
Общество

Уфимцы устроили масштабную пробку из-за розыгрыша в пивнушке

На площади перед торговым центром собрались сотни любителей пенного напитка
Рустем АХУНОВ
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Уфимцы собрались на розыгрыш автомобиля в пивном магазинеУфимцы собрались на розыгрыш автомобиля в пивном магазине
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Уфимцы устроили собрание перед торговым центром из-за розыгрыша автомобиля в пивном магазине.

Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение», крупная сеть пивных магазинов устроила розыгрыш автомобиля «Нива» среди тех, кто закупит пенного напитка и закусок более чем на тысячу рублей. Логично, что в выходной день акция стало популярной. Дошло до того, что на улице Бакалинской образовалась огромная пробка.

Автомобилисты предупреждают, что выезжать на перегруженный участок без веской причины не стоит — попадешь в серьезный затор из любителей нездорового образа жизни.

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