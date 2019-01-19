Уфимцы устроили масштабную пробку из-за розыгрыша в пивнушке
На площади перед торговым центром собрались сотни любителей пенного напитка
Уфимцы собрались на розыгрыш автомобиля в пивном магазине
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Уфимцы устроили собрание перед торговым центром из-за розыгрыша автомобиля в пивном магазине.
Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение», крупная сеть пивных магазинов устроила розыгрыш автомобиля «Нива» среди тех, кто закупит пенного напитка и закусок более чем на тысячу рублей. Логично, что в выходной день акция стало популярной. Дошло до того, что на улице Бакалинской образовалась огромная пробка.
Автомобилисты предупреждают, что выезжать на перегруженный участок без веской причины не стоит — попадешь в серьезный затор из любителей нездорового образа жизни.