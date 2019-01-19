У жителей Башкирии из плиты побежала вода

СЕГОДНЯ 11:20 2019-01-19T11:20:19+03:00

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У жителей Белорецка из газовой плиты побежала вода.

По данным газеты «Белорецкий рабочий», необычный случай произошел в конце 2018 года в одной из квартир по улице Маркса. Жители начали жаловаться на то, что при включении газовых плит из них по какой-то причине начинает течь вода. На место немедленно выехали сотрудники аварийной службы.

Оказалось, что один из жильцов самовольно устанавливал в квартире газовый водонагреватель. «Мастер» подключил газовый шланг к водопроводу, с шланг с водой в к газу. После этого вода полностью заполнила газовые трубы целого дома. В итоге аварийные службы почти сутки восстанавливали газоснабжение дома.