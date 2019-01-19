Жена обвиняемого в изнасиловании бывшего полицейского из Уфы прокомментировала ситуацию

СЕГОДНЯ 10:09 2019-01-19T10:12:47+03:00

Супруга Салавата Галиева, обвиняемого в изнасиловании, не верит, что ее муж виновен

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Супруга экс-руководителя Кармаскалинского отделения МВД Башкирии, обвиняемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы, впервые прокомментировала ситуацию.

Напомним, что именно Салават Галиев был единственным из трех обвиняемых, который в конце 2018 года в здании суда Советского района Уфы не прятал лицо от камер и журналистов.

- Муж совершенно точно говорит, что правда — она одна. Ее не бывает три-четыре варианта. Мы надеемся, чтобы данное дело будет рассматриваться объективно, - цитирует слова Галиевой ГТРК «Башкортостан».

Супруга обвиняемого рассказала, что в СИЗО у мужчины начались проблемы со здоровьем. Также она поделилась, что никто из родственников ее супруга не верит в то, что он виновен в изнасиловании.

Ранее всех трех обвиняемых экс-полицейских оставили под стражей до конца февраля 2019 года. Источник в следствии сообщил, что представителей обвиняемых неофициально ознакомили с результатами экспертизы ДНК, проводимой в рамках расследования уголовного дела. Однако сами адвокаты экс-полицейских эту информацию не подтверждают.

Накануне стало известно, что 23-летнюю дознавательницу и ее подругу, распивавшую вместе с ней и тремя полицейскими спиртное в здании миграционного отдела МВД Башкирии по Уфимскому району, уволили из состава силовых органов республики.

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