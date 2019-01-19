В Башкирии разыскивают 23-летнего парня, уехавшего на своей машине

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-19T09:45:00+03:00

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В Башкирии волонтеры и родственники разыскивают пропавшего 23-летнего Владислава Мельникова.

Известно, что молодой человек перестал выходить на связь с родными еще 15 января. Во вторник он уехал на своем автомобиле ВАЗ-2199 в неизвестном направлении. После этого дня Владислава никто из родных и близких не видел.

Приметы пропавшего: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, волосы темные короткие, глаза карие, передвигался на ВАЗ-2199 с госномерами У266РО56.

Был одет: четная короткая куртка, шапка с помпоном, серые кроссовки и черные спортивные штаны.

Если вы узнали этого парня, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-987-106-06-01 или позвоните в полицию.