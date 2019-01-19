2019-01-19T08:42:40+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии подозревают в совершении теракта в Норвегии

Мужчину задержали местные полицейские
Рустем АХУНОВ
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Житель Башкирии с ножом напал на женщину в ОслоЖитель Башкирии с ножом напал на женщину в Осло
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Полиция Норвегии задержала жителя Башкирии по подозрению в совершении террористического акта, сообщает издание «360» со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что на территорию скандинавского государства житель республики попал 17 января. В этот же день наш соотечественник по неизвестным пока причинам с ножом напал на женщину, которая расплачивалась в магазине в Осло. Очевидцы сообщают, что после этого он намеревался ударить и кассира, но в последний момент решил скрыться. Вскоре нападавшего задержали.

В ходе допроса в полиции мужчина признался, что хотел совершить теракт, и покалечить как можно больше людей.

Пострадавшая женщина сейчас находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как критическое.

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