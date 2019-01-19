Депутат из Башкирии попросил прокуратуру списать долги жителей региона

СЕГОДНЯ 07:49 2019-01-19T07:58:22+03:00

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Депутат Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин написал в прокуратуру Башкирии запрос с просьбой списать жителям республики долги, по примеру ситуации, которая произошла накануне в Чечне.

Напомним, что суд в Грозном принял решение о том, что одна из крупных сырьевых компании должна списать жителям республики долги по оплате ЖКХ, дабы те не подняли народное восстание. Впрочем, в самой компании объяснили, что они не согласны с решением Фемиды, и будут его оспаривать в рамках Закона.

- На основе этой информации прошу рассмотреть возможность обратиться с аналогичным иском в защиту неопределенного круга лиц, проживающего на территории Башкирии, - написал Чувилин в депутатском запросе прокурору Башкирии Андрею Назарову.

Ответить народному избраннику надзорное ведомство обязано за 14 дней.